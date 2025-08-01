Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" считает, что западным странам следует принять реальность

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Запад должен принять реальность и "вести себя прилично" после заявления президента России Владимира Путина о завершении производства первого серийного ракетного комплекса "Орешник". Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"В декабре на коллегии Минобороны Владимир Владимирович сказал о работах по серийному внедрению "Орешника". И вот результат. А Запад каждый раз почему-то надеется, что это некие пустые угрозы. Нет, господа, постарайтесь принять реальность и вести себя прилично, чтобы вам не досталось на "Орешник", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что завершение производства первого серийного комплекса "Орешник" подтверждает, что президент всегда держит слово, "за которым неизменно следует дело". "Я поздравляю нас и наших друзей и не поздравляю наших врагов с этим событием", - добавил депутат.

Ранее Путин заявил, что в России произведен первый серийный комплекс "Орешника", он уже поступил в войска. По его словам, ведется серийное производство таких ракет. Кроме того, до конца года будет закрыт вопрос поставки комплекса "Орешник" в Белоруссию, сейчас идет подготовка позиций для его размещения, добавил президент.