Строгой даты перехода нет, отметила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева

ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Губернатор Виталий Хоценко дал поручение сделать отечественный мессенджер Max основным средством для переписки между государственными служащими. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

"По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко отечественный мессенджер Max становится приоритетным для рабочей переписки государственных служащих", - сказала Ахвердиева, отметив, что строгой даты перехода нет.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.