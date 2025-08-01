Разговоры о российско-украинском конфликте ведутся с начала года, отметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ.

"Возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике, отказ от которой при Джо Байдене противоречил здравому смыслу. Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты. Именно благодаря настойчивости президента Дональда Трампа киевский режим согласился на наше предложение возобновить стамбульские переговоры", - отметил Лавров.