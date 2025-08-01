Глава МИД РФ обратил внимание, что "американские коллеги, в отличие от заточенных на агрессивную русофобию европейцев, осознают сложившиеся реалии, стремятся учитывать первопричины кризиса"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия согласна с администрацией США, что нельзя допустить прямой военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Пока же прогресс намечается прежде всего в том, что американские коллеги, в отличие от заточенных на агрессивную русофобию европейцев, осознают сложившиеся реалии, стремятся учитывать первопричины кризиса, которые [президент РФ] Владимир Путин неоднократно подробно излагал, включая необходимость уважать волеизъявление жителей Крыма, Донбасса, Новороссии в ответ на госпереворот 2014 года, лидеры которого провозгласили их "нелюдями" и "террористами", - обратил внимание Лавров. - И если европейцы истерично требуют затаскивать Украину в НАТО и готовиться к войне с Россией, то [госсекретарь США] Марко Рубио на днях подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией. Мы полностью с этим согласны. И это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога".