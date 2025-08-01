Глава МИД России отметил, что нет ни одной другой страны в мире, где официально был бы запрещен какой-либо язык

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Администрации США следует дать объективную оценку нарушению прав человека на Украине, в том числе прав русскоязычных граждан. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Прогресс в надежном устранении первопричин кризиса предполагает также четкое прояснение позиций всех покровителей Киева относительно действий украинского режима по законодательному и физическому истреблению всего русского: языка, образования, культуры, истории, памяти, по запрету канонического православия. Нет ни одной другой страны в мире, кроме Украины, где был бы официально запрещен какой бы то ни было язык, - сказал глава МИД РФ. - Убеждены, что Соединенные Штаты, которые в отличие от многих лицемеров в Евросоюзе искренне заинтересованы в обеспечении прав человека и нацменьшинств, могли бы дать объективную оценку подобной ситуации. Это стало бы важным шагом к ощутимому прогрессу".