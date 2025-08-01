Глава МИД России отметил, что готовность к диалогу с российской стороны президент РФ Владимир Путин подчеркнул на Валааме 1 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Открытость США к продолжению честного взаимоуважительного разговора обнадеживает Россию. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Обнадеживает и открытость наших коллег в Вашингтоне к тому, чтобы продолжать честный взаимоуважительный разговор с учетом и такого фактора, как целесообразность вписать формулу устойчивого урегулирования ситуации на Украине в контекст надежного обеспечения общеевропейской безопасности на основе баланса законных интересов всех вовлеченных государств, - отметил министр. - Нашу готовность к такому разговору Владимир Путин также подчеркнул в ходе общения с представителями СМИ на Валааме 1 августа".