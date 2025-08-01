МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Судебный процесс режима Майи Санду над главой Гагаузии Евгенией Гуцул во многом определит судьбу Молдавии на годы вперед. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Без сомнения, данный судебный процесс во многом определит судьбу Молдавии на многие годы вперед. Хотелось бы верить, что в Кишиневе когда-нибудь восторжествует разум и молдавское правительство вернется к соблюдению закона вне зависимости от политических задач нынешнего режима. Ведь независимая и беспристрастная судебная власть - залог нормального функционирования государства", - говорится в комментарии Захаровой.