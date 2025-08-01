Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками считает, что президент США еще раз показал всему миру, что "ядерная дубинка" в его руках

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о направлении двух атомных подводных лодок в "соответствующие регионы" является методом запугивания России, а не реальной угрозой. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее Трамп написал на своей странице в Truth Social, что приказал передислоцировать подлодки США "в надлежащие регионы" якобы из-за заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Трамп утверждал, что Медведев выступил с "чрезвычайно провокационными заявлениями".

"Почему Трамп так среагировал на слова зампреда Совбеза [РФ], никому не понятно. <…> Он еще раз показал всему миру, что "ядерная дубинка" в его руках. Это метод запугивания, но не угроза каких-то действий", - сказал Водолацкий.

Он также отметил, что "запугивать Россию бесполезно". "Те, кто запугивал [Россию], потом приезжали в Кремль и подписывали договора о дружбе и добрососедских отношениях", - добавил депутат.

О заявлениях Трампа и Медведева

Медведев 28 июля написал в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал американского лидера не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова Трампа об экономике России и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев, поставив смеющийся смайлик.

"Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР.

Ранее Трамп в своем аккаунте в Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался в адрес Медведева.