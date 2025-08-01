Постпредство РФ при ООН назвало ракеты ВСУ основной опасностью для украинцев

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что единственная задача Владимира Зеленского - "спасти свою шкуру и убедить своих спонсоров продолжать военную и финансовую подпитку"

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Украинские зенитные ракеты представляют основную опасность для гражданского населения страны. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по Украине.

"За время проведения СВО было неоднократно подтверждено, что именно украинские зенитные ракеты представляют основную опасность для гражданского населения этой страны. И украинцы это прекрасно знают, открыто комментируя эти ситуации, - сказал Полянский. - От прямых российских ударов гражданское население не страдает. Но засевший в Киеве просроченный князек заинтересован не в том, чтобы уменьшить беды и лишения мирного населения, а в том, чтобы выдать подобные спровоцированные им ситуации за якобы целенаправленные российские удары".

Дипломат напомнил, что единственная задача Владимира Зеленского - "спасти свою шкуру и убедить своих спонсоров продолжать военную и финансовую подпитку его <...> диктаторского и насквозь коррумпированного режима".