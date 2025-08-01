Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что американские субмарины уже давно находятся под прицелом

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российских атомных подводных лодок в Мировом океане значительно больше, чем американских, а корабли, которые президент США Дональд Трамп приказал перенаправить "в соответствующие регионы", уже давно находятся под контролем. Ответной реакции России на заявление американского лидера о подлодках не требуется, такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее Трамп написал на своей странице в Truth Social, что приказал передислоцировать подлодки США "в надлежащие регионы" якобы из-за заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Трамп утверждал, что Медведев выступил с "чрезвычайно провокационными заявлениями".

"Наших [атомных] подлодок в Мировом океане значительно больше, [и они] с наиболее сильным, мощным вооружением. Поэтому пусть поплавают две лодки [Трампа], они давно уже находятся под прицелом, - сказал собеседник агентства. - Ответа с нашей стороны не может быть, потому что мы прекрасно понимаем, кто такой Дональд Трамп. Эти последние месяцы показали, что он меняет свое мнение 24 часа в сутки".

Водолацкий считает, что для США более логичным в текущей ситуации было бы продолжить свои начинания. В частности, это касается формирования российско-американских переговорных групп, поездок делегаций в РФ и США. "И выработка кардинального соглашения, которое должно быть заключено между Россией и Америкой, чтобы весь мир успокоился и закончил разговоры о начале Третьей мировой войны", - добавил он.

О заявлениях Трампа и Медведева

Медведев 28 июля написал в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал американского лидера не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова Трампа об экономике России и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев, поставив смеющийся смайлик.

"Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР.

Ранее Трамп в своем аккаунте в Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался в адрес Медведева.