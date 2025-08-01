Депутат Ивлев: атомные подлодки Трампа не являются для России новой угрозой

По словам парламентария, их район базирования и радиус досягаемости ракет станут известны "в режиме онлайн"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Две атомные подводные лодки, которые президент США Дональд Трамп приказал перенаправить "в соответствующие регионы", не являются новой угрозой для РФ, такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Дислокация военно-морского вооружения США известна, а радиус досягаемости подлодок будет виден онлайн.

"Пентагон со времен Советского Союза опутал весь мир своими военно-морскими базами, авианосцами и подводными лодками. Эти базы и их боевые возможности, кому положено, давно известны, а места дислокации введены в полетные задания ракет и стратегических бомбардировщиков, - сказал собеседник агентства. - Новой угрозой эти две подлодки США не являются, их район базирования и радиус досягаемости ракет станут известны в режиме онлайн".

Ивлев также добавил, что Россия всегда готова ответить на подобные угрозы. Депутат Госдумы считает, что заявление Трампа о подлодках может говорить о том, что Вашингтон не выдерживает проверку мирными переговорами по Украине.

В пятницу Трамп написал в Truth Social, что приказал передислоцировать подлодки США "в надлежащие регионы" якобы из-за заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Трамп утверждал, что Медведев выступил с "чрезвычайно провокационными заявлениями".

О заявлениях Трампа и Медведева

Медведев 28 июля написал в X, что Трамп, угрожая РФ и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал американского лидера не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем телеграм-канале слова Трампа об экономике России и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев, поставив смеющийся смайлик.

"Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР.

Ранее Трамп в Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался в адрес Медведева.