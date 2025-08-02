Султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом 6 августа в Москве. В повестку встречи включены вопросы дальнейшего развития российско-малайзийских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

"На 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом. Будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы", - говорится в сообщении.

Верховный правитель Малайзии 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом.

14 мая на встрече в Кремле с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом попросил передать приглашение посетить РФ верховному правителю южно-азиатского королевства Ибрагиму.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отмечал, что Кремль придает большое значение отношениям с Малайзией, поэтому тем для готовящихся переговоров президента РФ и верховного правителя Малайзии готовится много.

Малайзия - федеративная выборная монархия. Верховный правитель - король - избирается на 5 лет правительствами 9 входящих в федерацию штатов. С 2024 года этот пост занимает султан штата Джохор Ибрагим ибни Искандар.