ЦИК обратился в ГП по ситуации с избирательной комиссией Запорожской области

Проблема возникла из-за невыплаты зарплат сотрудникам избиркомов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия России направила обращения в Генеральную прокуратуру и другие федеральные органы по нескольким проблемам, связанным с работой избирательной комиссии Запорожской области. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"По всем аспектам возникших беспрецедентных проблем, направленных, фактически, на разрушение избирательной системы области, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в целях восстановления законности на территории Запорожской области направлены соответствующие обращения в Генрокуратуру РФ и другие федеральные органы власти", - заявила Памфилова, слова которой приводит пресс-служба ЦИК РФ.

По словам Памфиловой, ЦИК с начала 2025 года неоднократно обращался к губернатору Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой урегулировать ситуацию, связанную с невыплатой зарплат сотрудникам избиркомов и другими организационными вопросами. "Глубоко удручает, что глава Запорожской области лишь сейчас "обеспокоился" ситуацией с длительной невыплатой зарплат нашим запорожским коллегам, которую сам же искусственно и создал", - отметила председатель ЦИК.

Она пояснила, что финансирование избирательных комиссий региона осуществляется на основании утвержденного штатного расписания, согласованного в том числе с Минфином РФ. На его реализацию в полном объеме выделяются средства из федерального бюджета. При этом, по словам Памфиловой, у руководителя региона нет полномочий самостоятельно менять численность комиссий. "Стремление руководства исполнительной власти Запорожской области незаконно сократить численность более чем в два раза вызывает полное недоумение", - добавила она.

Кроме того, председатель ЦИК назвала недопустимым проект регионального закона, предполагающий роспуск избирательной комиссии области, а также требование в кратчайшие сроки освободить занимаемые комиссией помещения без предоставления альтернативы. Памфилова также отметила, что действия председателя областной избирательной комиссии Галины Катющенко, которая неоднократно пыталась предупредить нарушения, были направлены на соблюдение федерального законодательства. В этой связи она назвала неправомерными попытки возложить ответственность на нее.

Позиция Балицкого

1 августа Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что обеспокоен "ситуацией, которая сложилась с выплатой зарплаты трудовому коллективу избирательной комиссии Запорожской области". По его словам, ранее при формировании бюджета области численность Избиркома была утверждена в составе 25 человек, исходя из чего был установлен и зарплатный фонд учреждения, однако фактическое число сотрудников комиссии осталось выше этой цифры, в результате чего "зарплатный фонд был полностью исчерпан".

По мнению Балицкого, данная ситуация возникла "в результате бездействия руководителя комиссии". "Сейчас администрация губернатора и правительства Запорожской области совместно с федеральными органами власти изыскивают механизмы выплаты задолженности перед сотрудниками избиркома", - написал глава региона.