Пушков: другие страны не смогут заменить объемы российской нефти

Сенатор уточнил, что Россия обеспечивает около 10% мировых поставок этого продукта

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия обеспечивает около 10% мировых поставок нефти, другие страны не смогут заменить такие объемы. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя публикации о том, что Индия продолжает осуществлять закупки российской нефти, несмотря на угрозы пошлинами и штрафами со стороны президента США Дональда Трампа.

"Заместить такие объемы по большому счету нечем: Россия покрывает около 10% мировых поставок нефти", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что в Индии обеспокоены прекращением поставок российской нефти, так как подобное решение может привести к росту цен на сырье до $135-140 за баррель.

Ранее источник в индийском правительстве сообщил ТАСС, что данных о прекращении импорта Индией нефти из России нет, нефтеперерабатывающие заводы продолжают ее закупать, исходя из стоимости и других экономических факторов. Трамп до этого заявил, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США. При этом он уточнил, что "не знает, верно это или нет".

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.

Трамп также на днях выразил мнение, что, несмотря на дружественные отношения Вашингтона и Нью-Дели, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных неденежных барьеров" со стороны Нью-Дели. Американский лидер обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть" военной техники у Москвы, а также является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, в отношении импорта из Индии в США будет установлена таможенная пошлина в размере 25%.