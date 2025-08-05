Как сообщили в областном избиркоме, врио главы региона Александр Дронов включил экс-министра транспорта РФ в список кандидатур на должность сенатора

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих может стать сенатором от Новгородской области, сообщили ТАСС в областном избиркоме. Врио главы региона Александр Дронов включил Дитриха в список кандидатур на должность сенатора РФ в случае избрания Дронова губернатором.

"Евгений Дитрих включен в "сенаторскую тройку" Александра Дронова", - сказали ТАСС в избиркоме.

Кроме экс-министра, в "тройке" врио главы региона сенатор от заксобрания Новгородской области Елена Писарева и депутат Новгородской областной думы Олег Стрыгин.

В единый день голосования, 14 сентября, в Новгородской области пройдут досрочные выборы губернатора и муниципальные выборы в 15 округах.