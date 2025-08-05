Избирком Ленобласти зарегистрировал пять кандидатов на пост губернатора региона

Голосование будет трехдневным и пройдет 12, 13 и 14 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ленинградской области зарегистрировала пять кандидатов на должность губернатора региона, сообщается в Telegram-канале избиркома.

5 августа Леноблизбирком зарегистрировал кандидатом на должность главы региона действующего губернатора Александра Дрозденко, выдвинутого региональным отделением партии "Единая Россия". Ранее комиссия зарегистрировала кандидатов Андрея Лебедева (ЛДПР), Сергея Лисовского ("Зеленые"), Сергея Малинковича ("Коммунисты России") и Игоря Новикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду").

На заседании 4 августа Леноблизбирком принял решения признать утратившими статус кандидатов на должность губернатора Ленинградской области кандидатуры Виктора Перова (политическая партия Социальной защиты), Максима Вишневского ("Гражданская инициатива"), Алексея Федорова ("Родина"), так как они не представили документы для регистрации в установленный законом срок.

Также Леноблизбирком принял решение отказать в регистрации кандидату Ларисе Мухиной (КПРФ), так как она представила недостаточное количество подписей депутатов муниципальных образований, собранных в поддержку своего выдвижения.

Голосование на выборах губернатора Ленинградской области будет трехдневным и пройдет 12, 13 и 14 сентября.