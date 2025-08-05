"Кульминация репрессий против Гагаузской автономии". Захарова о приговоре Гуцул

Международные правозащитные структуры обязаны дать объективную оценку ситуации, считает официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Международные правозащитные структуры не могут игнорировать беспредел Кишинева в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и обязаны дать ему объективную оценку. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с вынесенным Гуцул приговором к семи годам тюремного заключения.

"Нарушение прав человека, пренебрежение принципом верховенства закона и отказ от политического плюрализма - вот основные черты полицейского государства, в которое превратилась Молдавия при нынешнем режиме. Уголовное преследование несогласных и вынесение им обвинительных приговоров стало "визитной карточкой" молдавских властей. Международные правозащитные структуры не могут игнорировать очередной факт беспредела кишиневского режима и обязаны дать ему объективную оценку", - отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, в Молдавии и Гагаузии данный резонансный приговор уже назвали "актом мести", "публичной политической расправой" и "сфабрикованным делом", не содержащим каких-либо внятных доказательств. "Он стал кульминацией репрессий кишиневского режима против всей Гагаузской автономии, - продолжила дипломат. - Ее главу, Евгению Гуцул, избранную в 2023 году, так и не включили в состав республиканского правительства вопреки требованиям законодательства. В апреле Гагаузия решением Конституционного суда Молдавии была лишена права назначать прокурора автономии. Эти действия идут вразрез с Законом Республики Молдова 1994 года "Об особом правовом статусе Гагаузии", направлены на размывание ее автономии и подчинение центральным властям".

По словам Захаровой, обозначенные меры показывают, как кишиневский режим "на самом деле подходит к решению национальных и территориальных проблем". "Напомним, что помимо гагаузов в Молдавии компактно проживает болгарское меньшинство, остается неурегулированным конфликт с Приднестровьем, - добавила Захарова. - По мере приближения 28 сентября парламентских выборов в Молдавии кишиневский режим активизирует открытую борьбу с оппозиционными политиками, выступающими за выстраивание сбалансированного политического курса и поддержание диалога с Россией".