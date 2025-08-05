Голосование состоится 12-14 сентября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новгородской области зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы региона, сообщили ТАСС в избиркоме.

"Зарегистрированы четыре кандидата: Чурсинов, Швабович, Захаров и Ефимова", - сказали в облизбиркоме.

Алексей Чурсинов представляет ЛДПР, Николай Швабович - кандидат от регионального отделения партии "Справедливость России - За правду", Николай Захаров выдвинут от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Ольга Ефимова - представительница Коммунистической партии Российской Федерации Ольга Ефимова.

12-14 сентября в Новгородской области пройдут досрочные выборы губернатора.