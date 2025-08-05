Диппредставительство заявило, что это не приведет к завершению конфликта, а будет способствовать его продолжению

ГААГА, 5 августа. /ТАСС/. Решение Нидерландов закупить американское вооружение на €500 млн и передать его Киеву будет лишь способствовать продолжению украинского конфликта. Об этом ТАСС заявили в посольстве РФ в Гааге.

"Рассматриваем недавнее решение Нидерландов купить и передать киевскому режиму американское оружие как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине. Ни к какому завершению конфликта это не приведет, а, напротив, будет способствовать его продолжению", - отметили в диппредставительстве. В посольстве также подчеркнули, что финансирование поставок вооружений из США на Украину "ляжет тяжелым бременем" на европейских налогоплательщиков.

4 августа исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что его страна первой в НАТО "поставит Украине пакет американских систем вооружений, включая комплектующие и ракеты Patriot, на €500 млн". Поставка осуществляется в рамках механизма PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), запущенного 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Механизм позволяет союзникам Вашингтона по НАТО выкупать вооружения для Украины из американских запасов.