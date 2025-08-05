Россия намерена использовать политические средства, чтобы предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине, говорится в комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российская сторона глубоко разочарована антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая 1 августа подтвердила вынесенный ранее обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против Президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Глубоко разочарованы неправосудным и антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая 1 августа подтвердила вынесенный ранее абсурдный обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Додика. Мы уже неоднократно отмечали, что уголовное преследование законно избранного главы сербского энтитета БиГ "заказано" силами, не имеющими ничего общего не только с Фемидой, но и с самой Боснией и Герцеговиной, нацелено исключительно на устранение с политической сцены неугодного лидера, последовательно противостоящего западному неоколониализму", - отметила дипломат.

Российская сторона решительно выступает в поддержку законных органов власти Республики Сербской, говорится в комментарии.

"Решительно выступаем в поддержку легитимных органов власти Республики Сербской, усилия которых направлены на защиту своего конституционного статуса в соответствии с Общим рамочным (Дейтонским) соглашением о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года, закрепленными в нем принципами суверенитета, территориальной целостности и равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими полномочиями", - отметила дипломат.

Кроме того, Россия намерена использовать политические средства, чтобы предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине.

"В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и гаранта Дейтона Российская Федерация намерена использовать имеющиеся в ее распоряжении политические средства, чтобы предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине, минимизировать угрозы межэтническому диалогу, миру и стабильности в стране и регионе в целом. Призываем все стороны к восстановлению атмосферы взаимопонимания и сотрудничества между народами Боснии и Герцеговины", - отметила дипломат.