Песков: рекордно долгое отсутствие встречи лидеров РФ и США неудивительно

При предыдущей американской администрации в двусторонних отношениях произошло "беспрецедентное ухудшение", напомнил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Отношения РФ и США пережили беспрецедентное ухудшение в президентство Джо Байдена, поэтому рекордно долгое отсутствие встречи президента РФ Владимира Путина с уже новым американским лидером неудивительно. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал подсчеты ТАСС, согласно которым впервые в современной истории России от инаугурации нового президента США до саммита с ним президента РФ пройдет больше полугода.

"Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации, - отметил Песков. - Все-таки при предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение".

Как отметил пресс-секретарь президента России, при Байдене между Москвой и Вашингтоном "и уровень отношений был понижен беспрецедентно, и в них накопилось беспрецедентное количество раздражителей".

Согласно подсчетам ТАСС, прошло 6 месяцев и 16 дней с момента инаугурации нового американского президента, однако его личной встречи с российским так и не состоялось. До этого самым долгим было ожидание встречи также Путина и Трампа - но в первый срок этого американского лидера. Оно заняло 5 месяцев и 18 дней. В другие годы ожидание саммита РФ - США длилось в среднем от одного до пяти месяцев.

Нынешний президент США Дональд Трамп после избрания демонстрировал настрой на нормализацию отношений с Россией. Новый американский лидер называл важной перспективу встречи с Владимиром Путиным, однако, как подчеркивали в Кремле, саммит должен стать итогом большой двусторонней работы, а не предварять ее. Тем не менее лидеры находятся в постоянном контакте и с начала 2025 года провели шесть телефонных разговоров.