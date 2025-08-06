Пресс-секретарь президента прокомментировал подсчеты ТАСС, согласно которым впервые в современной истории России от инаугурации нового американского президента до саммита с ним лидера РФ пройдет больше полугода

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Нормализация между Россией и США потребует времени, поскольку инерция произошедшего при президенте Джо Байдене беспрецедентного ухудшения отношений еще очень велика. На это указал в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал подсчеты ТАСС, согласно которым впервые в современной истории России от инаугурации нового президента США до саммита с ним президента РФ пройдет больше полугода.

Песков отметил "беспрецедентное ухудшение" отношений Москвы и Вашингтона при Байдене. "Конечно, есть инерция этого процесса, - указал он, комментируя долгое отсутствие встречи президента РФ Владимира Путина с нынешним американским лидером Дональдом Трампом. - Нужно время, для того чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию".

Согласно подсчетам ТАСС, прошло 6 месяцев и 16 дней с момента инаугурации нового американского президента, однако его личной встречи с российским так и не состоялось. До этого самым долгим было ожидание встречи также Путина и Трампа - но в первый срок этого американского лидера. Оно заняло 5 месяцев и 18 дней. В другие годы ожидание саммита РФ - США длилось в среднем от одного до пяти месяцев.

Нынешний президент США Дональд Трамп после избрания демонстрировал настрой на нормализацию отношений с Россией. Новый американский лидер называл важной перспективу встречи с Владимиром Путиным, однако, как подчеркивали в Кремле, саммит должен стать итогом большой двусторонней работы, а не предварять ее. Тем не менее лидеры находятся в постоянном контакте и с начала года провели шесть телефонных разговоров.