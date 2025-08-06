Они боятся сдаваться в плен из-за угрозы расстрела, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. /ТАСС/. Мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в "мешке" между иностранными наемниками и российскими войсками в Сумской и Днепропетровской областях Украины. Они боятся сдаваться в плен и отступать из-за угрозы расстрела ВСУ, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Что касается Сумской и Днепропетровской областей, то там находятся подразделения, которые собраны с улиц, и, естественно, они не подготовлены, они готовы бы сдаться в плен, но сзади них - наемники из Мексики, Канады, Франции, Германии. Украинские военные, которых мобилизовали, понимают, что сдавать в плен нельзя, их свои же расстреляют. Отступать тоже нельзя, потому что их тоже расстреляют. Вот они находятся в таком "мешке", где с одной стороны наступают наши вооруженные силы, а сзади, так называемые "свои" стреляют в спину", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такого принципа придерживались эсэсовцы в годы Великой Отечественной войны, борясь с бегством солдат. Сегодня он применяется и режимом Владимира Зеленского на линии боевого столкновения в зоне спецоперации.

22 мая президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил о принятии решения о создании буферной зоны вдоль границы РФ и Украины. По словам главы государства, задачу уже решают Вооруженные силы России.