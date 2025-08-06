По словам депутата, из них созданы заградотряды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. /ТАСС/. Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 12 стран мира, включая Канаду, Германию и Францию, сосредоточены в Сумской и Днепропетровской областях Украины, где российские военнослужащие в настоящее время создают буферную зону. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"В Сумской и Днепропетровской областях находятся в том числе наемники из 12 стран мира, включая Мексику, Канаду, Францию, Германию, которые сегодня активно поставляют их на Украину, из них также созданы заградотряды", - сказал собеседник агентства.

22 мая президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил о принятии решения о создании буферной зоны вдоль границы РФ и Украины. По словам главы государства, задачу уже решают Вооруженные силы России.