Глава РФПИ отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал встречу российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Вашингтона Стивена Уиткоффа продуктивной

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил на слова Трампа о продуктивной встрече спецпосланника Стивена Уиткоффа с Путиным тем, что "прогресс есть, и позитивные силы преобладают".

"@realDonaldTrump комментирует "крайне продуктивную встречу" Стива Уиткоффа с президентом Путиным. Прогресс есть, и позитивные силы преобладают", - написал он в X, комментируя публикацию Трампа о встрече президента РФ и спецпосланника президента США.

Ранее американский лидер заявил, что переговоры Уиткоффа с Путиным были очень продуктивными, на них удалось достичь значительного прогресса. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Уиткофф утром 6 августа был принят Путиным. По словам Ушакова, состоялся полезный и конструктивный разговор, российская сторона передала некоторые сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от Трампа.