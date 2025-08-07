Это первый визит малайзийского монарха с момента установления дипломатических отношений в 1967 году, отметил источник в МИД Малайзии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Визит верховного правителя Малайзии султана Ибрагима знаменует открытие новой, более глубокой главы в отношениях с Россией. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Малайзии.

С 5 по 10 августа проходит госвизит верховного правителя Малайзии в Россию, в ходе которого запланировано посещение Москвы и Казани. 6 августа в российской столице прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с султаном Ибрагимом.

"Этот визит, состоявшийся по приглашению президента Владимира Путина, является не просто политическим мероприятием, но мощным свидетельством общих ценностей двух государств, которые чтят историю, культурное наследие и незыблемые традиции государственности. Первый визит малайзийского монарха с момента установления дипломатических отношений в 1967 году ознаменует открытие новой, более глубокой главы в малайзийско-российских отношениях", - отметил источник.

Собеседник указал, что султан Ибрагим, 17-й король Малайзии, обладает разносторонним и динамичным опытом, который делает его уникальной фигурой для выполнения этой исторической миссии. "Родившийся в 1958 году, он сочетает в себе военную дисциплину, академическую строгость и естественную связь с народом. Его служба в Вооруженных силах Малайзии, включая прохождение курса спецназа (Green Beret) и Pathfinder, где он совершил 19 парашютных прыжков, отражает глубокую приверженность национальной службе и понимание глобальной безопасности. Эти качества дополняются обучением в области стратегических и международных правовых дисциплин в Fletcher School of Law and Diplomacy", - рассказал источник в МИД.

Он добавил, что именно ориентированное на людей лидерство наиболее четко определяет правление султана Ибрагима. "Задолго до восшествия на трон как Янг ди-Пертуан Агонг в 2024 году, будучи султаном Джохора, он прославился своим активным и личным подходом к управлению. Через ежегодный Kembara Mahkota Johor (королевский мототур – прим. ТАСС) он объезжал штат, чтобы лично встречаться с жителями, выслушивать их проблемы и поддерживать их голос. Его приверженность пунктуальности, благополучию общества и открытому диалогу создали прочную связь между монархом и народом. Это не просто стиль управления, а отражение ценностей, лежащих в основе малайзийской королевской институции", - подчеркнул источник.

Королевское наследие Малайзии: мост к истории

В центре малайзийской национальной идентичности находится уникальная конституционная монархия, система, которая гармонично сочетает древние малайские традиции с принципами парламентской демократии, рассказал источник. "Малайзия — одна из немногих стран мира, где действует ротационная монархия: Янг ди-Пертуан Агонг избирается каждые пять лет из числа девяти наследственных малайских правителей. Эта система поддерживает тонкий баланс власти, где монарх является символическим главой Федерации и объединяющим фактором для всех малайзийцев", - указал собеседник агентства.

"Глубокие исторические корни института монархии проявляются в традиционных церемониях. Восшествие на престол Его Величества султана Ибрагима в 2024 году, сопровождавшаяся традиционной церемонией, культурными ритуалами и звучанием королевского оркестра Perak Royal Nobat, подчеркнула живое наследие малайзийской монархии. Это не просто дань традиции — монархия обеспечивает преемственность, легитимность и моральный авторитет, являясь суверенным символом для малайзийцев всех национальностей и политических взглядов", - отметил источник.

Общее уважение к культуре и преемственности

"Этот исторический визит выходит за рамки геополитики или торговли, - указал собеседник. - Это встреча двух государств, глубоко ценящих преемственность, идентичность и символы, которые их формируют. Историческая глубина России, воплощенная в величии Кремля и ее непрерывной художественной и интеллектуальной традиции, находит естественный отклик в стремлении Малайзии сохранить свое королевское наследие".

Как отметил источник, совершая этот визит султан Ибрагим стремится не только укрепить отношения между двумя странами, но и утвердить культурную дипломатию как краеугольный камень двустороннего взаимодействия. "Этот визит подтверждает, что общее наследие и взаимное уважение остаются ключевыми элементами в построении устойчивых, инклюзивных и содержательных международных партнерств", - подчеркнул он.

"В мире, все более подверженном фрагментации и нестабильности, эта встреча напоминает о том, что преемственность, традиции и взаимопонимание остаются мощными инструментами дипломатии. Это момент, когда история и современность соединяются, подтверждая убеждение в том, что подлинная дружба строится не только на переговорах, но и на глубоком и уважительном понимании прошлого друг друга", - констатировал собеседник.

Автор статьи: Бурмистров Александр Николаевич