Ушаков: позиция России по Украине не менялась в преддверии встречи с Трампом

РФ сохраняет свои взгляды на этот вопрос, указал помощник российского лидера

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россия сохраняет свою позицию по украинскому конфликту. Таким образом помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос, какие изменения произошли в позиции Москвы, чтобы сделать возможной встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"В нашей [позиции] ничего не изменилось", - подчеркнул дипломат.

Ранее Ушаков сообщал журналистам, что в ближайшие дни - вероятно, на следующей неделе, - планируется встреча Путина и Трампа. По его словам, Москва и Вашингтон уже приступили к проработке деталей. Место встречи также согласовано, но Кремль пока его не раскрывает.

Россия неоднократно подчеркивала, что готова достигать целей спецоперации на Украине мирными средствами, но пока не видела встречной готовности к этому со стороны Киева и Запада. Москва подчеркивает важность неделимости безопасности в Европе и, как следствие, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее отказ от размещения на своей территории иностранных вооружений, гарантия Киевом прав русскоязычных украинцев и уважение суверенитета РФ на Крымом, Севастополем, республиками Донбасса и областями Новороссии.