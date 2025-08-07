Появившаяся ранее в СМИ информация о конце августа неверна

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал во время своего визита в Москву не указывал время проведения российско-индийского саммита в Нью-Дели, конкретные даты визита президента России Владимира Путина в Индию все еще прорабатываются. Об этом ТАСС заявил источник в индийском правительстве.

"Советник премьер-министра по национальной безопасности во время своего визита в Москву заявил, что даты визита президента Путина в Индию прорабатываются. В своих заявлениях он не указывал конкретную дату или время", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что распространенная ранее в индийских и российских СМИ информация о дате визита в конце августа неверна.

19 ноября 2024 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетит Индию. Он напомнил, что в 2024 году индийский премьер дважды посетил РФ: в июле Моди совершил двухдневный визит в Москву, в ходе которого состоялся 22-й российско-индийский саммит, а в октябре он посетил Казань для участия в саммите БРИКС.

Ранее МИД Индии отмечал, что Москва и Нью-Дели согласовывают даты визита Путина в Нью-Дели, где в этом году состоится традиционный ежегодный российско-индийский саммит.