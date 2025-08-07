СБ ООН рассмотрит ситуацию с преследованием Додика и Гуцул

По словам исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, процесс будет в закрытом формате

ООН, 7 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН на созванном по инициативе России закрытом заседании 7 августа рассмотрит вопросы преследования главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии - Евгении Гуцул", - написал он в своем Telegram-канале.