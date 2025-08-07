При проведении данного голосования будет использован электронный список избирателей, в который включат граждан по предварительно поданному через портал госуслуг заявлению до 8 сентября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мосгоризбирком установил особенности электронного голосования на выборах глав субъектов Российской Федерации, которое организуют 12-14 сентября впервые для избирателей из этих регионов, находящихся в Москве. Соответствующее решение принято на заседании комиссии, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается определить, что при проведении электронного голосования на этих выборах губернаторов [субъектов РФ] на территории города Москвы применяются <…> хорошо знакомые нашим и иногородним избирателям, которые на выборах президента РФ воспользовались ими, терминалы электронного голосования и система (платформа - прим. ТАСС) московского электронного голосования. <…> Также предлагается определить, что электронное голосование проводится в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. <…> Не обходим вниманием избирателей, которые прибыли из этих регионов и находятся в следственных изоляторах, также сможем дать им возможность проголосовать электронно", - доложил в ходе заседания заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он добавил, что при проведении данного голосования будет использован электронный список избирателей, в который включат граждан по предварительно поданному через портал госуслуг заявлению до 8 сентября. "Немаловажно, в этом списке обязательно будет фиксироваться факт получения избирателей доступа к электронному бюллетеню, чтобы предотвратить возможность повторного голосования, полностью [его] исключить. <…> Это [также обеспечит] возможность проголосовать на любом из 14 избирательных участков", - заверил заместитель председателя.

Реут акцентировал, что доступ к бюллетеням представляется избирателем на терминале электронного голосования при предъявлении паспорта. "Обязательно удостоверяется его личность членом участковой избирательной комиссии. <…> Все избирательные участки оснащаются необходимыми информационными материалами [о кандидатах и ходе голосования]. <…> Повторные волеизъявления не допускаются", - подчеркнул он.

По его словам, традиционно электронное голосование будет проведено с применением шифрования, расшифрованные результаты волеизъявлений будут переданы соответствующим региональным избирательным комиссиям для подведения итогов. "Предлагается применить весь исчерпывающий перечень средств наблюдения. Это и направление наблюдателей на эти избирательные участки; это и организация специального портала в сети Интернет, где вообще любой желающий пользователь сети Интернет может наблюдать за транзакцией, за ходом голосования; это предоставление участникам выборов доступа к ноде (специальному программному обеспечению, позволяющему получить доступ к хранящейся в блокчейне информации - прим. ТАСС) наблюдателя и это применение видеонаблюдения", - уточнил Реут.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома напомнил, что ранее 19 избирательных комиссий регионов РФ, где состоятся выборы высших должностных лиц этой осенью, приняли решение и образовали на территории Москвы 14 экстерриториальных избирательных участков по своим выборам, а также приняли решение о проведении на этих участках электронного голосования. "Центральная избирательная комиссия 23 июля на заседании также приняла постановление, которым дополнила свой порядок работы на экстерриториальных участках в части проведения электронного голосования, и в нескольких пунктах предусмотрела, что та избирательная комиссия, на территории которой проводится такое электронное голосование, вправе и даже обязана в случае необходимости установить особенности этого голосования в рамках своей компетенции", - заключил он.

Выборы в 2025 году

14 сентября, в предстоящий единый день голосования, запланировано более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе. Будет замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей регионального уровня. Проголосовать смогут порядка 55 млн избирателей.

Всего в Москве в 2025 году планируется создать 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернаторов. Участие в проекте примут 19 регионов, где в сентябре запланированы выборы высших должностных лиц.

24 июля Мосгоризбирком выразил готовность по обращению избирательной комиссии Курской области организовать экстерриториальные участки для голосования жителей данного и других регионов РФ на осенних выборах в 2025 году - через терминалы электронного голосования (ТЭГ), в том числе они могут быть расположены в МФЦ, на станции метро "Курская", в торговом центре и в гостинице. Члены комиссии утвердили перечень из 14 адресов для размещения участковых избирательных комиссий, которые предлагаются регионам для проведения голосования.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заверила, что голосование на экстерриториальных участках будет обеспечено видеонаблюдением, охраной общественного порядка, на местах будут работать наблюдатели. Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев позже заверил, что палата обеспечит общественное наблюдение на экстерриториальных участках в столице для голосования иногородних граждан на осенних выборах.

Опыт столицы

Москвичи на выборах депутатов Мосгордумы в 2024 году могли проголосовать электронно - онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, если предварительно заявили об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках было не нужно.

Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва проголосовали более 3,1 млн москвичей, из них бумажными бюллетенями проголосовали лишь 142 тыс. избирателей. Итоговая явка превысила 40%. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Москвы, в сентябре 2024 года превышала 7,8 млн.