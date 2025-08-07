Встреча прошла в представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце Кремля

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял в четверг в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала.

Встреча прошла в представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце Кремля. В ней, помимо президента РФ и его индийского гостя, также приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, а также посол Индии в РФ Винай Кумар.

Российский лидер тепло приветствовал советника премьер-министра Индии крепким рукопожатием, прежде чем начать с ним встречу.

Ранее Аджит Довал встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.