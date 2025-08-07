Стороны также затронули вопросы борьбы с киберпреступностью

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россия и Белоруссия провели консультации по обеспечению информационной безопасности с учетом развития технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте Совета безопасности (СБ) РФ.

"С учетом развития технологий искусственного интеллекта были согласованы дальнейшие шаги по комплексному обеспечению безопасности граждан Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Раунд консультаций прошел в Москве, делегации возглавляли заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов и заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии Александр Неверовский.

Стороны также обсудили вопросы организации двустороннего сотрудничества в области противодействия угрозам безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, борьбы с киберпреступностью, а также взаимодействие по этим вопросам в рамках международных организаций. Кроме того, обсуждение коснулось планов мероприятий с участием госорганов и организаций России и Белоруссии, нацеленных на сопротивление вызовам и угрозам Союзному государству в информационной среде.