Почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц

Всего в России находятся свыше 680 тыс. таких граждан

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Свыше 680 тыс. несовершеннолетних иностранцев находятся в России, из которых почти 159 тыс. числятся в реестре контролируемых лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в России находятся свыше 680 тыс. несовершеннолетних иностранцев, из которых почти 159 тыс. числятся в реестре контролируемых лиц", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк напомнила, что подписан федеральный закон, предусматривающий обмен сведениями МВД России с органами власти в сфере образования регионального и местного уровней о несовершеннолетних иностранных гражданах. "Новые функции госорганов по взаимодействию направлены на контроль за пребыванием в России несовершеннолетних иностранцев. Межведомственное взаимодействие будет осуществляться на базе информационного ресурса МВД России. В дальнейшем эти сведения будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина", - пояснила представитель ведомства.

Региональные и муниципальные органы управления образования будут направлять в МВД России персональные данные детей-иностранцев, а также их родителей или законных представителей, добавила представитель ведомства. Кроме того, по ее словам, будут направляться результаты тестирования при поступлении в общеобразовательную организацию, информация о зачислении в школу и об отчислении из нее. Также МВД будут уведомлять об иностранцах, включенных в реестр контролируемых лиц, которые обращаются в образовательную организацию.