Президенты России и Узбекистана также поговорили о путях урегулирования украинского конфликта

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым рассказал о беседе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - говорится в сообщении.

Мирзиёев, поблагодарив Путина за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.

Также Путин и Мирзиёев обсудили вопросы российско-узбекистанского сотрудничества, в первую очередь в сфере экономики. Также в разговоре главы государств подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении стратегического партнерства двух стран. О содержании беседы сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры обсудили тематику российско-узбекистанского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, - отмечается в сообщении. - Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества двух стран".

Президент РФ 6 августа пообщался в Кремле со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, было условлено провести в ближайшие дни личную встречу руководителей двух стран, уже началась проработка саммита.