До Андрея Прицепова послом на указанных территориях был Александр Курмаз

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Прицепова послом РФ в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

"Назначить Прицепова Андрея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в опубликованном указе главы государства.

В июле Путин назначил Прицепова послом в Сент-Винсенте и Гренадинах. Кроме того, он является послом России в Гайане.

Ранее послом на указанных территориях был Александр Курмаз, 17 июня он был освобожден от этих должностей.

Андрей Прицепов родился в 1960 году. В 1982 году окончил МГИМО МИД СССР, с этого же года в системе МИД. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате дипведомства и за рубежом. В частности, занимал должность заместителя директора второго европейского департамента МИД России, был генеральным консулом РФ в Эдинбурге. Владеет английским и норвежским языками.