Эксперт Сушенцов: США сохранят санкции против РФ после решения конфликта на Украине

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Полное снятие всех американских санкций против РФ маловероятно даже после завершения украинского кризиса. Такое мнение высказал ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

"В Белом доме и в целом в Вашингтоне, особенно среди представителей американской элиты старшего поколения, сохраняется устойчивый антироссийский консенсус. Люди, рассматривающие Россию как исторического противника, имеют доступ к президенту и возможность излагать ему свою позицию. Даже в случае урегулирования украинского кризиса полной отмены антироссийских санкций ожидать не стоит", - считает собеседник агентства.

При этом президент США Дональд Трамп "избегает как взятия на себя долгосрочных договорных обязательств, так и конфликтов, сковывающих действия Вашингтона", добавил Сушенцов.

"Американский президент рассматривает противостояние с Россией как такой "сковывающий" конфликт, а также как отвлекающий фактор, требующий значительных ресурсов при его второстепенной важности для национальных интересов США. Он неоднократно заявлял о готовности выйти из украинского кризиса без достижения урегулирования, ограничившись санкциями против всех участников", - пояснил американист.

"Однако в настоящее время складываются условия для политического решения, учитывающего российские национальные интересы", - резюмировал эксперт.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. В тот же день президент России Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.