Помощник президента РФ Николай Патрушев и советник премьер-министра республики по нацбезопасности Аджит Довал подняли вопросы, связанные с состоянием и перспективами взаимодействия Москвы и Нью-Дели

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Довалом. Об этом сообщает пресс-служба Морской коллегии.

Патрушев и Довал обсудили вопросы, связанные с состоянием и перспективами взаимодействия Москвы и Нью-Дели в морской сфере, уточнили в ведомстве.

7 августа Довала принял в Кремле президент России Владимир Путин. Также в четверг советник премьера Индии встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.