МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российская сторона довела до международного сообщества обеспокоенность в связи с решением депутатов городского собрания Таллина упразднить Центр русской культуры, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обеспокоенность российской стороны по вопросу упразднения Центра русской культуры доведена до международного сообщества. На профильных многосторонних площадках - ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО - Россия продолжит добиваться от прибалтийских государств выполнения их международных обязательств по сохранению культурного наследия проживающих на территории Латвии, Литвы и Эстонии национальных меньшинств", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

Дипломат подчеркнула, что в странах Прибалтики продолжается "фронтальное наступление на права русскоязычных жителей, в том числе в образовательной и культурной сферах". "Будем внимательно следить за развитием ситуации", - добавила она.