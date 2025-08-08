По словам президента, Белоруссия старалась не дать возможности Западу обвинять страну в попытках перерезать Сувалкский коридор

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Место проведения белорусско-российских учений "Запад-2025" перенесено вглубь Белоруссии, чтобы не было обвинений в намерении перерезать Сувалкский коридор. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

Лукашенко напомнил, что после сообщений о планах провести эти учения поднялась шумиха, больше всего в Польше и странах Балтии. "Поляки, литовцы, латыши - они до бешенства доходят, предупреждают: вот, Сувалкский коридор, на Калининград пройдут, Балтику отрежут, три страны захватят натовские и так далее", - сказал он.

Поэтому, продолжил Лукашенко, он отдал распоряжение перенести учения вглубь территории страны. "Мы преследовали одну цель - не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная", - подчеркнул он.

Таким образом Белоруссия и Россия "доказали, что не собираются нападать <...> как минимум на страны восточного Евросоюза - на Польшу, страны Балтии, а тем более на Украину", - пояснил Лукашенко.

Совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" планируется провести в середине сентября.