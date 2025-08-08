Путин рассказал Си Цзиньпину об итогах беседы с Уиткоффом

Председатель КНР высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону рассказал председателю КНР Си Цзиньпину об основных итогах беседы со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами - президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом", - отмечается в сообщении.

Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе.

Путин 6 августа пообщался с посланником президента США в Кремле. Как рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, было условлено провести в ближайшие дни личную встречу руководителей двух стран, уже началась проработка саммита.

Путин и Си Цзиньпин также обсудили предстоящий визит российского лидера в Китай.

"Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Владимира Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

В конце августа - начале сентября Путин посетит КНР с визитом, в ходе которого примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. В частности, 3 сентября в Пекине состоится масштабный военный парад, на котором Китай представит передовую технику национального производства, находящуюся у него на вооружении.