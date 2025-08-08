Японцы не упомянули, что всю войну были союзниками Гитлера, заявил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Глава МИД Японии Такэси Ивая обвинил СССР в нарушении пакта о ненападении во время войны, чтобы не говорить о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Глава МИД Японии Такэси Ивая ранее обвинил СССР в том, что тот нарушил действовавший между двумя государствами пакт о нейтралитете, вступив в войну против Японии 9 августа 1945 года.

"Недавно была очередная годовщина бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, и чтобы не говорить, кто нанес ядерные удары по Японии, они вспомнили, что, оказывается, [СССР] нарушил пакт о ненападении, а [не вспомнили] то, что они - [японцы] - всю войну были союзниками Гитлера", - сообщил Джабаров.

Также он напомнил, что наступление войск СССР в Маньчжурии оказалось решающим, потому что атомными бомбами американцы не выиграли бы войну. "Пусть свои обвинения оставят для людей, плохо разбирающихся в истории", - добавил Джабаров.

Япония - единственная в истории человечества страна, пострадавшая от боевого применения ядерного оружия. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс. США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия "военной необходимостью".