Президент Белоруссии высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование украинского кризиса

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформировал по телефону своего белорусского коллегу Александра Лукашенко об итогах своих контактов в среду с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Содержание беседы передает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, Путин "информировал о текущих российско-американских контактах с акцентом на итоги беседы 6 августа со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом".

"Президент Белоруссии поблагодарил за информацию, высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование украинского кризиса", - сообщает российская сторона.

Как анонсировал помощник президента России Юрий Ушаков, Москва оперативно оповещает своих союзников и партнеров о контактах с Вашингтоном. Уже прошли разговоры президента России со многими его коллегами по странам СНГ и БРИКС.

Лукашенко также выразил Путину признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные ему в ходе недавнего визита в РФ.

"Александр Лукашенко высказал искреннюю признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе его недавнего рабочего визита в Россию", - говорится в тексте сообщения.

Затронуты также некоторые вопросы двусторонней повестки дня.

Лукашенко на минувшей неделе прибыл в Россию и посетил Валаам, где прошли его переговоры с Путиным. Открытая часть, во время которой главы государств ответили на вопросы СМИ, состоялась 1 августа. Но Лукашенко намекнул, что диалог будет куда более длительным: "Выходные мы положим на алтарь обсуждения". Визит белорусского лидера завершился в воскресенье, 3 августа