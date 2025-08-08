Президент России и премьер-министр Индии также обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди итоги беседы со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"С учетом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства - Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве", - указано в сообщении.

"Выразив признательность за эту информацию, - добавили в пресс-службе, - премьер-министр подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины".

Путин и Моди по телефону обменялись мнениями о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве двух стран.

"Владимир Путин и Нарендра Моди также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество", - говорится в тексте сообщения.

Накануне Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Довал в ходе визита в Москву также встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу и помощником президента РФ, главой Морской коллегии Николаем Патрушевым.

Ранее МИД Индии сообщал, что Москва и Нью-Дели согласовывают даты визита Путина в Нью-Дели, где в этом году состоится традиционный ежегодный российско-индийский саммит. Конкретные даты все еще прорабатываются.

Ситуация в экономике

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Как следует из указа американского лидера Дональда Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Таким образом, пошлины на импорт индийских товаров в США доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.