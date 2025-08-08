Также член комитета Совета Федерации по международным делам отметила, что международно-правовой статус не подлежит пересмотру

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский суверенитет над южной частью Курильских островов закреплен по итогам Второй мировой войны и не подлежит пересмотру. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Международно-правовой статус южной части Курильских островов закреплен по итогам [Второй мировой] войны, имеет международно-правовое оформление и пересмотру не подлежит. Российский суверенитет над этими территориями сомнения не вызывает", - сказала она.

Никонорова отметила, что высказывания японских официальных лиц о событиях августа 1945 года искажают историческую правду. "К тому моменту Япония уже много лет вела агрессивную войну в Азии, оккупировала значительные территории Китая и других стран, совершала массовые преступления против мирного населения. При действующем пакте о нейтралитете японская сторона неоднократно нарушала наши границы: сотни вооруженных инцидентов на суше и в воздухе, вторжения в территориальные воды, потопление советских торговых и рыболовных судов. Эти факты общеизвестны и задокументированы", - сказала она.

Кроме того, она добавила, что вступление СССР в войну с Японией было полностью согласовано с союзниками на Ялтинской конференции и стало решающим вкладом в разгром японского милитаризма и завершение Второй мировой войны.

9 августа 1945 года началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских соединений разгромили Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Операция завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.