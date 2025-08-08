Участники российско-венесуэльских консультаций отметили военно-биологическую деятельность США, нарушающую Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Участники российско-венесуэльских консультаций обменялись мнениями в Каракасе по обеспечению биологической безопасности, отметив осуществление за пределами национальной территории в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) военно-биологической деятельности США. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в мире. Особое внимание было уделено осуществляемой за пределами национальной территории в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) военно-биологической деятельности США. Обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности, а также укрепления режима КБТО", - информировали в дипведомстве.

В МИД РФ указали, что встреча подтвердила единство подходов России и Венесуэлы к проблематике биологической безопасности. "Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН", - заключили в министерстве.