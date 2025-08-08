Естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу лидеров двух стран провести на российской территории, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пройдет на российской территории. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя выбор Аляски в качестве места проведения саммита глав государств 15 августа.

"Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов - Владимира Путина и Дональда Трампа - провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", - сказал Ушаков.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Соответствующую публикацию американский президент разместил в Truth Social. Это будет их первая очная встреча с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

В четверг, 7 августа, Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около трех часов.