Потенциально это могут быть Румыния, Молдавия, а также - приоритетно - страны Балтии, Финляндия, где сейчас активно создается военная инфраструктура, указал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Оружие, произведенное в интересах киевского режима по линии Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI), может быть перенаправлено на вооружение других прокси США вблизи границ Российской Федерации, например, Молдавии или странам Балтии. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Эти запасы оружия могут не только вернуться в арсенал США, но и просто быть поставленными на паузу для того, чтобы в последующем быть переданными новому потенциальному проводнику эскалации в российском приграничье на одном из направлений, где уже осуществляется планомерное развертывание военной инфраструктуры НАТО. Потенциально это могут быть Румыния, Молдавия, а также - приоритетно - страны Балтии, Финляндия, где сейчас активно создается военная инфраструктура, возводятся аэродромы, организуются склады под соответствующие боеприпасы и вооружение, которые должны будут откуда-то пополняться. Не исключено, что все это лишь перераспределение военного инструментария среди американских прокси", - сказал он, комментируя недавнее сообщение телекомпании CNN о получении Пентагоном права пополнять свои запасы за счет оружия, произведенного специально для Украины.

Эксперт пояснил, что шаги по ограничению поставок вооружения и военной техники в пользу ВСУ могут указывать на реальное истощение резервов оружия у самого Пентагона и понимание необходимости обеспечить накопление их ключевых компонентов. К таким, по словам Степанова, относятся прежде всего ракетное вооружение, элементы противоракетной и противовоздушной обороны, а также высокоточное наступательное оружие: боекомплекты для реактивных систем залпового огня, крылатые ракеты дальнего радиуса действия, высокоточные боеприпасы для артиллерии.

По мнению эксперта, Вашингтон сворачивает проект "Украина" и перекрывает канал военных поставок, обеспечивая вместе с тем самостоятельное накопление военного потенциала и его наращивание для реализации концептуально оформленных планов боевых действий на других направлениях. "Зачем тратить ценный ресурс на уже отыгранную фигуру, если можно обеспечить резерв для новой итерации напряженности и оснастить новых прокси-игроков необходимым инструментарием в развивающемся глобальном противостоянии?" - задает он риторический вопрос.