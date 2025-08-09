Директор Консульского департамента ведомства Алексей Климов рекомендовал избегать посещения районов, граничащих с Сирией и Ливаном

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Рекомендации гражданам РФ не посещать Израиль сняты в настоящее время на фоне относительной стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Консульского департамента МИД России Алексей Климов.

"На фоне относительной стабилизации ситуации в регионе препятствия для посещения Израиля в настоящее время отсутствуют", - сказал дипломат.

Вместе с тем, по словам Климова, "российским гражданам, находящимся на территории Израиля, рекомендуется избегать посещения районов, граничащих с Сирией и Ливаном, а также окрестностей сектора Газа".

