По мнению декана факультета международных отношений МГИМО МИД России, американский лидер Дональд Трамп "проводит контрдипломатическую линию, навязывая другим странам модель отношений, выгодную США"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли пойдет на заключение долгосрочных соглашений с РФ по вопросам сокращения стратегических вооружений. Такое мнение высказал ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

"Перспективы переговоров по новому соглашению о сокращении стратегических вооружений остаются неопределенными. С одной стороны, отмечается озабоченность Трампа вопросами ядерного сдерживания, с другой - для текущей администрации нехарактерно брать на себя жесткие долгосрочные обязательства", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, американский лидер "проводит контрдипломатическую линию, навязывая другим странам модель отношений, выгодную США". "Это отражает уязвимость американского подхода к украинскому вопросу, где приоритет отдается заморозке конфликта, а не его глубокому урегулированию. По этой причине открытым остается вопрос, насколько далеко смогут зайти российско-американские договоренности по стратегической стабильности", - отметил эксперт.

"США стремятся добиться как минимум нейтралитета России в потенциальном конфликте с Китаем, к которому Вашингтон активно готовится и заявляет об этом публично. Это может подтолкнуть американскую сторону к определенным уступкам в диалоге по стратегической стабильности. Однако такие ожидания противоречат интересам России, которая не намерена жертвовать самостоятельностью внешней политики и портить отношения со стратегическим партнером - Китаем", - резюмировал политолог.

Саммит Россия - США запланирован на 15 августа. Он пройдет на Аляске. Об этих планах сообщил глава вашингтонской администрации, позже их подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

25 июля, отвечая на вопрос ТАСС, Трамп заявил, что США начинают работать с Россией над обсуждением перспектив дальнейшего сокращения ядерных вооружений. Хозяин Белого дома подчеркнул, что истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без его замены новым соглашением стало бы "большой проблемой для мира".