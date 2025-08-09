Главы двух государств в ходе разговора также "подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бразильских отношений"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Лула да Силва провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы двух государств в ходе разговора "подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бразильских отношений стратегического партнерства, а также взаимодействия в рамках БРИКС", отметили в Кремле.

Телефонный разговор с президентом Бразилии стал очередным в серии контактов главы российского государства с зарубежными лидерами в последние дни. Как ранее сообщал помощник Путина Юрий Ушаков, Москва информирует своих друзей и партнеров по всему миру об итогах визита в РФ Уиткоффа 6 августа, когда он был принят президентом Путиным.

Россия и США согласовали проведение встречи лидеров двух стран, она пройдет 15 августа на Аляске.